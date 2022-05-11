Manisa'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası farkındalık etkinlikleriyle coşkulu şekilde kutlanıyor

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Kültür Sitesi LaleSalonunda gerçekleşen etkinliğe protokol,öğrenciler,öğrenci velileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Engelliler Haftası farkındalık günü kutlamaları Kültür Sitesi LaleSalonunda çoskulu şekilde kutlandı.Kutlama etkinliğine İl MilliEğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdür Yardımcısı Sedat Sevimli, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Yunusemre ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Üçler yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Hasan Şahin, Yunusemre Özel Uygulama Okulu Müdürü Murat Ceylan, Valide Sultan Anaokulu Müdürü Hanife Kural, Hasan Fırat Anaokulu MüdürüMeltem Keskin, Vilayetler Birliği Anaokulu Müdürü Süleyman Bozlak okul müdürleri, öğretmenler , öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bir destek bin mutluluk "projesikapsamında Engelliler Haftası farkındalık günü kutlamaları öncesi Kültür SitesiFuaye Alanı'nda özel öğrencilerin ürettikleri ürünler bulunduğu sergi açıldı.Sergiyi gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleşti.

Engelliler Haftası farkındalık günü kutlamaları Kültür Sitesi LaleSalonunda özel öğrencilerin gösterileri ile devam etti. TörendeVilayetler Birliği Anaokulu öğrencileri engelli bireylere dikkat çekmek amacıyla İstiklalMarşını işaret dili ile okudu.Program Özel öğrencilerin kafkas dans gösterisi, folklor gösterisi, ritim ve step gösterisi ile sona erdi.

Yunusemre Özel Uygulama Okulu Müdürü Murat Ceylan yatığı konuşmada "Engellilik insanlığın ortak sorunlarındandır. Bu Nedenle tüm Dünyada 10-16 Mayıs tarihlerindeEngelli sorunlarını topluma kazandırma farkındalık adına çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir"ifadelerinikullandı.

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