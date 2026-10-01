Manisa Celal Bayar Üniversitesinden 150 öğrenci Kula-Salihli Jeoparkı'nı gezdi

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden 150 öğrenci Kula-Salihli Jeoparkı'nı gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Celal Bayar Üniversitesinden 150 öğrenci, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nı gezdi. Gezide ilçenin tarihi, jeolojik oluşumları ve volkanik geçmişi anlatıldı; öğrenciler Kula Peribacaları'nı ziyaret edip Divlit volkan konisindeki volkanik faaliyet izlerini öğrendi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesinden 150 öğrenci, Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nı gezdi.
Gezi programında öğrencilere ilçenin tarihi, jeolojik oluşumları ve bölgenin volkanik geçmişi hakkında bilgi verildi.
Öğrenciler, Kula Peribacaları'nı ziyaret etti, jeolojik süreçler sonucunda oluşan doğal yapıları inceledi. Divlit volkan konisinde, öğrencilere volkanik faaliyetlerin izleri anlatıldı.
Üniversitenin halkla ilişkiler bölümü öğrencisi Gonca Demirtaş, gezi sayesinde volkanların, peribacalarının ve tarihi yerlerin özelliklerini öğrendiklerini söyledi.