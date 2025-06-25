Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mezuniyet Töreni Yapıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mezuniyet Töreni Yapıldı
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MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, 2024-2025 akademik yılı mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı. Öğrenciler arasında Filistinli Almotasembelah Alhafi dikkat çekti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, 2024-2025 akademik yılı mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı.

Fakülte bahçesinde gerçekleştirilen törende, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünü birincilikle tamamlayan Filistinli Almotasembelah Alhafi'ye başarı belgesi, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar tarafından verildi.

Törende konuşan Rektör Kibar, Alhafi'nin bölümünü birincilikle tamamlamasının gurur verici olduğunu belirterek, "Filistinli öğrencimiz, 'Ailemin de yanımda olmasını çok isterdim.' dedi. İnşallah bundan sonrasında yaşamının kalan kısmında ailen hep yanında olur. Bugün burada kocaman bir ailen var, bizler senin her zaman yanındayız. 2023 yılı ekim ayında Filistin'de, özellikle Gazze'de başlayan ve devam eden bu vahşetin bir an önce sona ermesini Rabb'imden niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende 280 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı, belgelerini aldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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