Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sardes Antik Kenti'nde Toplandı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısı, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Sardes Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Salihli ilçesinde bulunan antik kentin Gymnasium binasında yapılan toplantının açılışında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Lidya uygarlığının başkenti Sardes'in önemini anlattı.

Lidya uygarlığının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Dutlulu, "Sardes bir zamanlar Lidya'nın başkentiydi. Bu uygarlık, 5 bin yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip. Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri 12 Temmuz 2025 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Bu yönüyle bugün yalnızca bir meclis toplantısı değil, tarihle iç içe bir toplantı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Dutlulu, Sardes'in tarihte paranın ilk kez basıldığı yer olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde, Gölmarmara yolu üzerinde Bin Tepeler ismiyle anılan yaklaşık 85 tane Lidya Kraliyet Mezarı bulunuyor. Yine Sart'ta bulunan Artemis Tapınağı, Batı Anadolu'nun en büyük 7 tapınağından biri. Bu antik kent adeta bir açık hava müzesi niteliğinde. Bu tarihi alanda alacağımız kararların hem ilimiz, hem de gelecek nesillerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yapının ayağa kalmasında emeği geçen başta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz olmak üzere, ev sahipliğinden dolayı Salihli Belediye Başkanımız Mazlum Nurlu'ya teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.