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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte sağlık ekipleri, öğrencileri ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, fiziksel aktivite ve hastalıklardan korunma konularıyla ilgili bilgilendirdi.

İlçe Sağlık Müdürü Fatma Seven, uygulamalı eğitimlerle çocuklarda sağlık bilinci oluşturmayı ve hastalıklardan korunma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya da yaşayarak öğrenmenin önemine dikkati çekerek, etkinliğin çocukların bilinçlenmesi açısından verimli geçtiğini ifade etti.

Kaynak: AA