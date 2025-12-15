Haberler

Manifest grubu üyeleri hakkında hapis cezası

Beşiktaş'ta konser veren Manifest müzik grubu üyeleri, 'Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

BEŞİKTAŞ'ta verdikleri konserin ardından 'Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubu üyeleri hakkında karar çıktı. Mahkeme grup üyelerine ayr ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

Beşiktaş'ta konser veren Manifest müzik grubu üyeleri hakkında, konser sırasında sergiledikleri davranışlar nedeniyle 'Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada grup üyeleri hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezasına hükmedildi. Sanıklar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Diğer yandan, 7 isim hakkında daha önce uygulanan 'Yurtdışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiri de kaldırıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Eylül Cumartesi akşamı Beşiktaş'ta verdikleri konser sonrasında haklarında 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılan Manifest grubu üyeleri adliyede ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Yurtdışına çıkış yasağı' ve 'İmza atma' şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin olay tarihinde verdikleri konser esnasında her birinin katıldığı dans şovu gerçekleştirdikleri, suça konu dans figürlerinin toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularını ihlal eden, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıyan, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren, olumsuz etkileyici nitelikte eylem ve hareketler olduğu değerlendirildi. Ayrıca suça konu hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediği aktarıldı. İddianamede, suça ilişkin fiillerin şüphelilerin özel alanında gerçekleşmediği gibi konserin verildiği alanla birlikte suça konu hareketlerin gerçekleştiği konsere ait görüntülerin sosyal medya ve birçok platformda yayınlandığı ve sayısı belli olmayacak şekilde toplumda, çocuklar da dahil olmak üzere birçok kişiye ulaştığının değerlendirildiği aktarıldı. İddianamede, Manifest grubu üyelerinin 'Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

