Haberler

İstanbul'da müzik grubuna yönelik "hayasızca hareketler" davasında karar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen taşkın konserle ilgili olarak Manifest Grubu'ndan altı üye ve bir çalışanın 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan üçer ay yirmi iki gün hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

Manifest Grubu'nun, 6 Eylül'de, Küçükçiftlik Park'ta verdiği konsere ilişkin müzik grubu üyeleri ile yanlarında çalışan bir kişinin "hayasızca hareketlerde bulunma" iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüyle yapılan davada, mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, sanıklar Ayça Dalaklı, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay ve Mina Solak'ı "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan üçer ay yirmi ikişer gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçiftlik Park'ta 6 Eylül'de Manifest Grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında şarkı söyleyenler ile sahnede dans ve gösteri yapanlar hakkında başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Şişli Harbiye'de bulunan Küçükçiftlik Park'ta konser veren sanıkların gerçekleştirdikleri dans figürlerinin, toplumun sahip olduğu ortak edep duygularını ihlal ettiği, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıdığı aktarılmıştı.

Dansta, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren olumsuz, etkileyici nitelikte eylem ve hareketlerin olduğu belirtilen iddianamede, ayrıca suça konu hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediği dile getirilerek, kamunun genel edep ve haya duygusuna da zarar verdiğinin değerlendirildiği kaydedilmişti.

İddianamede, suça ilişkin fiillerin sanıkların özel alanında gerçekleşmediği vurgulanarak, söz konusu hareketlerin gerçekleştiği konser görüntülerinin sosyal medya ile birçok platformda yayımlanması dikkate alındığında, toplumda sayısı belli olmayacak şekilde çocuklar da dahil olmak üzere birçok kişiye ulaştığı ve bu şekilde aleniyet unsurunun sağlandığı ifade edilmişti.

Sanıkların her birinin savunmalarında görüntülerdeki kişilerin kendilerinin olduklarını kabul ettikleri aktarılan iddianamede, sanıkların bu haliyle katıldıkları dans figürleriyle ve kıyafetleriyle eylemlerinin "teşhircilik" yapmak suretiyle "hayasızca hareketler" suçunu oluşturduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Ayça Dalaklı, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'ın "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan altışar aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Dünyaca ünlü marka veda ediyor! Son 8 gün tüm ürünler indirimli satılacak

Ünlü marka veda ediyor! Tüm ürünleri neredeyse bedavaya satıyorlar
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
12 yaşındaki çocuk okul çıkışında bıçaklandı

Okuldan çıkan 12 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatıp kaçtılar
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Galatasaray'da 3 ayrılık birden
title