İstanbul'da müzik grubuna yönelik "hayasızca hareketler" davasında karar

Manifest Grubu'nun, 6 Eylül'de, Küçükçiftlik Park'ta verdiği konsere ilişkin müzik grubu üyeleri ile yanlarında çalışan bir kişinin "hayasızca hareketlerde bulunma" iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüyle yapılan davada, mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, sanıklar Ayça Dalaklı, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay ve Mina Solak'ı "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan üçer ay yirmi ikişer gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçiftlik Park'ta 6 Eylül'de Manifest Grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında şarkı söyleyenler ile sahnede dans ve gösteri yapanlar hakkında başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Şişli Harbiye'de bulunan Küçükçiftlik Park'ta konser veren sanıkların gerçekleştirdikleri dans figürlerinin, toplumun sahip olduğu ortak edep duygularını ihlal ettiği, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıdığı aktarılmıştı.

Dansta, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren olumsuz, etkileyici nitelikte eylem ve hareketlerin olduğu belirtilen iddianamede, ayrıca suça konu hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediği dile getirilerek, kamunun genel edep ve haya duygusuna da zarar verdiğinin değerlendirildiği kaydedilmişti.

İddianamede, suça ilişkin fiillerin sanıkların özel alanında gerçekleşmediği vurgulanarak, söz konusu hareketlerin gerçekleştiği konser görüntülerinin sosyal medya ile birçok platformda yayımlanması dikkate alındığında, toplumda sayısı belli olmayacak şekilde çocuklar da dahil olmak üzere birçok kişiye ulaştığı ve bu şekilde aleniyet unsurunun sağlandığı ifade edilmişti.

Sanıkların her birinin savunmalarında görüntülerdeki kişilerin kendilerinin olduklarını kabul ettikleri aktarılan iddianamede, sanıkların bu haliyle katıldıkları dans figürleriyle ve kıyafetleriyle eylemlerinin "teşhircilik" yapmak suretiyle "hayasızca hareketler" suçunu oluşturduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Ayça Dalaklı, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'ın "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan altışar aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.