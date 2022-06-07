Maneskin, 23 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek - Haberler

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Maneskin, 23 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Maneskin, 23 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

65. Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla birinciliği elde eden İtalyan rock müzik grubu Maneskin, 23 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

65. Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla birinciliği elde eden İtalyan rock müzik grubu Maneskin, 23 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Yapılan açıklamaya göre, grup, Coachella, Rock in Rio, Rock Am Ring, Reading & Leeds ve Lollapalooza gibi festivallerin de dahil olduğu dünya turnesi kapsamında Charm Music iş birliği ile Küçükçiftlik Park'ta konser verecek.

Müzikal yolculuklarına 2015'te Roma sokaklarında çalarak başlayan grup, baş vokalist Damiano David, bassist Victoria de Angelis, gitarist Thomas Raggi ve baterist Ethan Torchio yer alıyor.

MTV EMA 2021'de "En İyi Rock" ödülüne layık görülen ve Amerikan Müzik Ödülleri 2021 için "Beggin" şarkısıyla "Favori Trend Şarkı" olarak aday gösterilen ve Global Citizen Live 2021'de Doja Cat ve Ed Sheeran ile Rotterdam'daki 71. Sanremo Müzik Festivali'nde de ödül kazandı.

Topluluk, 6 elmas plak, 133 platin ve 34 altınla Spotify'da dünyanın en çok dinlenen İtalyan müzik grubu seçildi ve tüm dijital platformlarda yaklaşık 4 milyar dinlenmeye ulaştı.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

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