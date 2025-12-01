Haberler

Manda Yoğurdu Satma Bahaneli Dolandırıcılık: Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde, manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlı vatandaşları dolandıran şüpheli S.A., gözaltına alındı ve tutuklandı. Güvenlik kameraları, şüphelinin yaşlı kadından parayı alıp el çabukluğu ile kandırmasını kaydetti.

İzmir'in Konak ilçesinde manda yoğurdu satma bahanesiyle girdiği evlerde tırnakçılık yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, dün manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlı vatandaşın evine giren şüphelinin tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, dolandırıcılık şüphelisinin S.A. olduğunu tespit etti.

S.A, Konak ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldığı ve aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüpheli S.A'nın, yaşlı kadını çantasından çıkardığı banknotları hızlı şekilde alıp el çabukluğuyla değiştirerek kandırdığı görülüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
