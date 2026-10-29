Manavgat'ta şöminede benzinle odun yakılırken çıkan yangında bir kişi yaralandı

Manavgat'ta şöminede benzinle odun yakılırken çıkan yangında bir kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şöminedeki odunları benzinle yakmak isteyen kişinin çıkardığı yangında bir kişi yaralandı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi; yaralı Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şömineyi benzinle tutuşturmak isteyen kişinin neden olduğu yangında bir kişi yaralandı, ev kullanılamaz hale geldi.
Taşağıl Mahallesi'nde yaşayan Kerim Aydilek (54), evindeki şöminede bulunan odunları benzin dökerek yakmak istedi. Bu sırada parlayan ateşin çevreye sıçraması sonucu evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yaralanan Aydilek, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Aydilek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.