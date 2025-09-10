Haberler

Manavgat'ta Silahlı Saldırı: 2 Kuzen ve Rus Turist Yaralandı

Manavgat'ta Silahlı Saldırı: 2 Kuzen ve Rus Turist Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir deri ve giyim mağazasının önünde oturan 2 kuzen motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralananlar arasında bir Rus turist de bulunuyor. Olayın aileler arası husumetten kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde işlettikleri mağazanın önünde otururken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 2 kuzen ile bu sırada bölgeden geçen Rus turist yaralandı. Saldırı, kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Evrenseki Mahallesi'nde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede meydana geldi. C.A. ve kuzeni H.B.A., işlettikleri deri ve giyim mağazasının önünde otururken, motosikletli, kasklı ve siyah giyimli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri motosikleti kullanırken, arkasında oturan kişi hareket halindeyken tabancayla defalarca ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği C.A. ve H.B.A. ile o sırada bölgede bulunan Rus uyruklu Tatyana Ruppert Schiller yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırı sırasında mermi isabet eden dükkanlarda hasar oluştu.

Öte yandan, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, motosikletin gelmesi, silah sesleriyle birlikte yaşanan panik ve saldırganların motosikletle kaçışı yer aldı. Yaralanan Rus turistin sekerek uzaklaşması da görüntüye yansıdı.

Aileler arası husumet nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği üzerinde durulan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Katar'dan ABD'ye yalanlama: Doha'da bombalar patlarken haber verdiler

Saldırıyla ilgili gerçek ortaya çıktı! Katar'dan ABD'ye yalanlama
Endişelendiren harita: Durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor

Endişelendiren harita: Her geçen gün daha da kötüye gidiyor
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim

53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol

Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri bir kez daha değişti

ATM'lerde yeni dönem! Limitler bir kez daha değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.