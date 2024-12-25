Manavgat'ta Sel Suları Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Manavgat'ta dağlardan gelen sel suları mahallelerdeki ulaşımı olumsuz etkiledi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sel suları birçok mahalle yolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Manavgat'ta etkili olan yağmur, fırtına ve dolu ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Manavgat- Oymapınar yolu Bucak Şeyhler Mahallesinde dağlardan gelen sel suları yoldan aşarken araçların geçişini ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Vatandaşlar, aralıksız yağan yağmur ve dolunun yanında sel sularının yollara inerek ulaşımı aksattığını dile getirdi.