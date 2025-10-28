Haberler

Manavgat'ta Rüşvet ve İhaleye Fesat Soruşturmasında 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, eski belediye başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi ile ilgili yürütülen rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat soruşturmasında 24 şüpheli daha gözaltına alındı. 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 3 kişi aranıyor.

Antalya'da Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin 24 şüpheli daha gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri aralarında Sözen döneminde başkan vekilliği görevi yapan bir kişinin de bulunduğu 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında belediyeden ihale alan bazı inşaat şirketlerinin sahipleri ile iş insanlarının da yer aldığı öğrenildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinden yapılan aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında 5 zanlı daha tutuklanmıştı.

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
