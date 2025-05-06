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Manavgat'ta Pompalı Tüfekli Saldırı

Manavgat'ta Pompalı Tüfekli Saldırı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiye pompalı tüfekle ateş açılması sonucunda panik yaşandı. Şüpheli kaçarken, saldırıya uğrayan kişi aracına binerek uzaklaştı. Olay sonrası polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiye, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açılması paniğe neden oldu.

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1539 Sokak'ta, şüphelinin pompalı tüfekle ateş açtığı kişi aracına binerek kaçtı, saldırgan ise koşarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Saçmaların isabet ettiği araç ile iş yerinde hasar oluştu.

Olay anında yakındaki bir lokantada yemek yiyenlerin yaşadığı korku ve panik, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, şüphelinin elindeki tüfekle koşarak bölgeden uzaklaşması da yer aldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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