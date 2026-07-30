Manavgat'ta orman yangını

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı yakınındaki ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler vatandaşların da desteğiyle alevlerle mücadeleye başladı.

Manavgat ilçesine bağlı Kırkkavak Mahallesi'nde gece saatlerinde orman yangını başladı. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın yakınındaki ormanda başlayan yangına ilk müdahaleyi Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüdüğü bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı