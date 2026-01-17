Haberler

Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü, kaskını kız arkadaşı takmış

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Kadir Akbulut hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAZA KAMERADA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut (33) hayatını kaybettiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; Akbulut'un motosikleti ile otomobile yandan çarpıktan sonra Melike Deniz'in araç üstünden havaya savrulup düştüğü ve çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı görüldü.

500

