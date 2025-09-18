Haberler

Manavgat'ta Kayıp Kadir Kaplan'ın Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Kadir Kaplan'ın cesedi yol kenarında bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manavgat'ın Gültepe ile Yeniköy mahalleleri arasındaki tali yolun kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören sera işçileri durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin 31 yaşındaki Kadir Kaplan olduğu belirlendi.

Evinden ayrıldığı 8 Eylül'den beri Kaplan'dan haber alınamadığı öğrenildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Kaplan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
