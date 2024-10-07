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Manavgat'ta Kayıp Genç Yasin Ünal'ın Cesedi Irmakta Bulundu

Manavgat'ta Kayıp Genç Yasin Ünal'ın Cesedi Irmakta Bulundu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan 24 yaşındaki Yasin Ünal'ın cesedi Manavgat Irmağı'nda bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Yasin Ünal'ın, ırmakta cesedi bulundu.

Ünal'ın sabah işe gitmediğini öğrenen ve telefonla da ulaşamayan ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Ünal'ın çantasının, telefonunun ve ayakkabısının Çağlayan Mahallesi'ndeki Manavgat Irmağı kenarında bulunması üzerine polis, AFAD ve Side Sualtı Arama ve Kurtarma Spor Kulübü'ne bağlı dalgıçlar tarafından ırmakta arama yapıldı.

Ekipler, ırmakta Ünal'ın cansız bedenine ulaştı.

Kıyıya çıkartılan Yasin Ünsal'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel

Yasin Ünal Manavgat antalya

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