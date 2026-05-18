Manavgat'ta hükümlü ve tutukluların açtığı sergi ziyaretçileri ağırladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde cezaevindeki 195 hükümlü ve tutuklunun hazırladığı 41 resim, alışveriş merkezinde sergilendi. Ziyaretçiler ve yabancı turistler eserleri beğeniyle inceledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların hazırladığı resimlerden sergi açıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Halk Eğitim Merkezi ve Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen resim kurslarına katılan 195 hükümlü ve tutuklunun hazırladığı akrilik boya, yağlı boya ve karakalem çalışmalarından oluşan 41 eser, ilçedeki bir alışveriş merkezinde 3 gün boyunca sergilendi.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşların yanı sıra ilçede bulunan yabancı turistler de eserleri inceledi.

Ziyaretçilerden Norveçli Birger Taranger, cezaevindekilerin yaptığı eserleri görünce şaşırdığını, resimleri çok beğendiğini söyledi.

Rus ziyaretçi Vsevolod Polishchuk ise tutuklu ve hükümlülerin diğer insanlara ışık ve neşe sunacak böylesi yaratıcı eserler ortaya koyabilmesinin harika olduğunu belirtti.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil de projenin önemine dikkati çekerek, "Bu çalışmalar sayesinde hükümlü ve tutukluların sanatsal ifade becerileri desteklenmiş, psikolojik iyilik hareketlerine katkı sağlanmış ve kişisel gelişimlerine önemli ölçüde destek olunmuştur. Sergimizde yer alan her bir eser emek, sabır, değişim, yeniden başlama iradesinin somut bir yansıması niteliğindedir." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Kemal Doğutekin ise hükümlülerin sosyal hayata kazandırılmasına yönelik cezaevine girdiklerinden daha üstün niteliklerle daha üretken, topluma artı değer sunan bireyler halinde tahliye edilmelerini umduklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
