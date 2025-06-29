Manavgat'ta Fiber Tekne Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Manavgat'ta Fiber Tekne Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağı'nda bağlı olan 6 metre uzunluğundaki fiber tekne yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde fiber tekne yangında kullanılamaz hale geldi.

Manavgat Irmağı'nda bağlı bulunan 6 metre uzunluğundaki fiber tekneden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında fiber tekne kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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