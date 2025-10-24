Manavgat'ta Eş Zamanlı Operasyonda 6 Şüpheli Yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polisin 25 ekip 116 personelle 19 adrese eş zamanlı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği'nden 25 ekip 116 personelin katılımıyla 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 4 ruhsatsız av tüfeği, pompalı tüfek, 14 dolu kartuş, 3 tabanca fişeği, 1 kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi ve cam aparat ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,