Belediye araçları çarpıştı: 7 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, belediyeye ait çöp kamyonu ile bir kamyonet çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Manavgat Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nden Hayvan Barınağı yönüne ilerleyen Selçuk Özdek'in kullandığı 07 LEH 79 plakalı Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonu, aynı yönde giden Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Mevlüt Öz'ün kullandığı 07 LAR 49 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, çöp kamyonundaki Rıza Demirel ve Ahmet Papi Ateş ile kamyonet şoförü Öz ve yanındaki Soner Sarıcan, Abdullah Can, Osman Kuru ve Hasan Arıcı yaralandı. Yaralıların yardımına ilk koşanlar çalışma arkadaşları oldu. Araçlardan çıkarılan yaralılar yol kenarına alınırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Mevlüt Öz itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Metehan Baltacı tahliye edildi

Bahisten tutuklanan Metehan Baltacı için yeni karar
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak

Savaşın bitmesi hayal mi oldu? Sunulan şart masa devirecek cinsten
Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
Paşinyan'dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen

Ne oldu Paşinyan! Çektiği videolar dünyanın dilinde
İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Bir dönemin ihracat şampiyonuydu: 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı

İhracat şampiyonu 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı