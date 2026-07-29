Manavgat'ta çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan ile 2 hektar zeytinlik zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan ile 2 hektar zeytinlikte zarar oluştu.

Demirciler Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz ve 3 su tankeri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma personeli ve çok sayıda vatandaş müdahale etti.

Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre, yangında 1 hektar ormanlık alan ile 2 hektar zeytinlik zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA