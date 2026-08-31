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Manavgat Şelalesi'nde Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki şelalede, su seviyesinin yükselmesi sonucu adacıkta mahsur kalan 4 kadın 2 erkek, itfaiye ekiplerinin şişme botla müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Şelalesi'ndeki bir adacıkta mahsur kalan 6 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Gezi amacıyla şelaleye giden 4'ü kadın 6 genç, dinlenmek amacıyla bir adacıkta oturdu. Burada bir süre kalan gençler, zamanla su seviyesinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kaldı.

Akıntının da artması üzerine kıyıya geçemeyen gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, şişme botla adacığa ulaşarak mahsur kalan 6 kişiyi kıyıya çıkardı.

Gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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