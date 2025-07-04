Manavgat Belediyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu

Manavgat Belediyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu
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Antalya'nın Manavgat Belediyesi'nde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında polis operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınacak.

ANTALYA'nın Manavgat Belediyesi'ne polis tarafından operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediye binasında arama başlattı. Partililer belediye binası önünde toplanmaya başlarken, çevik kuvvet ekipleri de bina çevresinde önlem aldı. Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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