Manavgat Belediyesi'nde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasında sanıklar 3'üncü kez hakim karşısına çıktı

ANTALYA'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 41 sanık, bugün görülmeye başlanan 3'üncü duruşmada hakim karşısına çıktı. Niyazi Nefi Kara, dosyaya giren ek iddianameye karşılık yaptığı ilave savunmasında, belediyenin temizlik işleriyle ilgili yapılan ihalede rüşvet alındığı iddialarını kabul etmedi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik geçen yıl nisan ayında başlatılan 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, geçen yıl temmuz ayında tutuklandı ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı belirtilerek, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle 'suç örgütü kurmak', 'rüşvet almak', 'zimmet' ve 'irtikap' suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia edildi. İddianamede Niyazi Nefi Kara hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap' gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA BAŞLADI

Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 41 sanık, ilki Aralık 2025, ikincisi Ocak 2026'da görülen duruşmaların ardından, bugün görülmeye başlanan 3'üncü duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı. Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada şikayetçiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Bugünkü duruşmanın ilk bölümünde tanıklar dinlendi. A.E., eski futbolcu olduğunu ve Manavgat Belediyespor'un idari işleriyle ilgilendiğini, para alışverişi hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını söyledi. Deplasmana otobüslerle taraftar götürüldüğünü anlatan A.E., A.A.'ya taşımacılık işleriyle ilgili kulübün kasasından para verildiğini ama ne kadar para ödendiğini bilmediğini anlattı. Tanık A.A., otobüsçü olduğunu ve Manavgat Belediyespor'un geçen sezon oynanan bir karşılaşmada otobüslerinin taşlanarak zarar verilmesinin ardından kendisiyle ulaşım konusunda görüşüldüğünü söyledi. A.A., "Bazı otobüsçü arkadaşlara söyledim ve bu şekilde taraftarlar taşınmaya başlandı. Bunun için 3 sefer halinde 600 bin lira para aldım ve otobüsçülere dağıttım" diye konuştu.

Belediyede şoför olarak çalışan B.U. da davada tutuklu sanık olan eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in talebiyle Side'de bazı mekanlardan parfüm ve alkol şişeleri aldığını, alkol şişelerini Tüter'in özel aracına, parfümleri ise odasına bıraktığını anlattı.

EK İDDİANAMEYE KARŞI SAVUNMA

Duruşmanın öğleden sonraki ikinci oturumunda ise Niyazi Nefi Kara dosyaya giren ek iddianameye yönelik yeni bir savunma yaptı. Kara, belediyenin temizlik işleriyle ilgili yapılan ihalede rüşvet alındığı iddialarını kabul etmedi. Sanıklardan Demir Demir ile aralarında husumet bulunduğunu savunan Kara, "Kamu israfı oluşmaması için benim gayretim olmuştur. Yine belediyeye bağış ile 26 araç kazandırdım. İhale kamuya açık ve şeffaf olarak belediyemizde gerçekleşmiştir, ödemeler muhasebe tarafında yapılmıştır. Belediyenin borçlu olduğu firmalara borçları oranında ödemeler yapılmıştır. Dosyada yer alan bilirkişi raporunu da kabul etmiyorum, üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Duruşmada ifade veren sanık müteahhit Mesut Kara ise ek iddianamede örgüt yöneticisi olarak yer aldığını belirtirken, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı yarına erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı