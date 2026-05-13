Haberler

Manavgat Belediyesi'nde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasında karar duruşmasında ikinci gün

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklu sanıkların yargılandığı davanın karar duruşmasına devam ediliyor. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 41 sanık çeşitli suçlamalarla yargılanıyor.

ANTALYA'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasına ikinci günde devam edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik geçen yıl nisan ayında başlatılan 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, aynı yılın temmuz ayında tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı belirtilerek, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle 'suç örgütü kurmak', 'rüşvet almak', 'zimmet' ve 'irtikap' suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia edildi. İddianamede Niyazi Nefi Kara hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap' gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis, diğer sanıklar hakkında ise çeşitli hapis cezaları talep edildi.

İKİNCİ GÜN

Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Sıla Ceyhan Berkaya, Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ve müteahhit Mesut Kara'nın tutuklu yargılandığı davanın dün başlayan karar duruşmasına bugün devam edildi. Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar, şikayetçiler, taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

'BİLDİĞİM HER ŞEYİ ANLATTIM'

Niyazi Nefi Kara'nın eşinin yeğeni ve tutuklu sanık Hüseyin Cem Gül, "Benim başkalarıyla hiçbir bağım yok. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedim. Tahliye olmam karşılığında savcılık makamına bildiğim her şeyi anlattım. Ama serbest bırakılmadım. Mehmet Çelik'e (tutuksuz sanık iş insanı) attığım iftiradan dolayı pişmanım. Kemal Taş (tutuksuz sanık iş insanı) ile arkadaş vasıtasıyla tanıştım, Kemal Taş ile belediyeye onay konusunu konuştum. Kemal Taş bana daha önceki belediye yönetimine iki çanta para verdiğini söyledi" dedi.

Hüseyin Cem Gül'ün avukatı da müvekkilinin pozisyonunda suç örgütünden bahsedilemeyeceğini olsa olsa nüfuz ticareti suçlamasının getirilebileceğini öne sürdü.

'İHBAR ETTİĞİM KONUDAN YARGILANIYORUM'

Tutuklu sanıklardan iş insanı Mesut Kara da savcılığın kendisine yönelik düşman hukuku uyguladığını öne sürerek, "Otellerin iskan alımı konusunda hiçbir otele yönlendirme yapmadım. Bazı otel sahipleri kendilerini Hüseyin Cem Gül'e yönlendiren kişiyi saklıyor. İsimleri dosyada mevcut. 'Belediyeye araç lazım' dediler 150 bin avroya anlaştılar. Sonra tutuksuz sanık İlker Günay'a ait meyve sebze firmasından sahte faturayı otele kesiyorlar. Bu konuyu ilk kez ben anlattım. Kendi ihbar ettiğim konudan ben yargılanıyorum" diye konuştu.

Kendisinin büyük meblağlı işler yaptığını söyleyen Kara, "Kaleiçi Otelcilik şirketine kayyum atanmasını ben talep ettim. Ama müsadere edilmesini değil" dedi. Örgüt yöneticisi olarak yargılanmasına anlam veremediğini söyleyen Kara, "Örgüt yöneticisi olarak yargılanıyorum. 7 ay sonra örgüt yöneticisi oldum. Şemada ben kimi yönetiyorum, kimden talimat aldım. Nefi Kara ile beni bir şemada gösteremezsiniz, bir araya gelmişliğim yok" diye konuştu. Mesut Kara, beraatını ve tahliyesini talep etti.

Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıkların bazıları da savunmalarını yaparak suçsuz olduklarını ve beraatlarını talep etti. Duruşma yarına ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş

Savaşta gizli ittifak ifşa oldu! Netanyahu Arap ülkesini ziyaret etmiş
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı

Sevda Demirel, Maçka Parkı'nda kabusu yaşadı! O anlar kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı

Yasaklı bakan heyete nasıl girdi: Pekin'den akıl dolu harf oyunu
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi

Vahşetin böylesi: Öldürdü, parçaladı, blenderden geçirdi!
Almanya'da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak

Hastanede 130 çocuğu istismar etmiş
Defne Samyeli’den sınırları zorlayan yeni sahne kostümü

Gören bir daha baktı: Yeni sahne kostümü ile sınırları zorladı!

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı

Tarihi zirveye damga vuran görüntü