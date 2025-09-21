Manaki Kardeşler Film Festivali'nde Kaplanoğlu Atölye Düzenledi

Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde 46. Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali'nde yönetmen Semih Kaplanoğlu tarafından senaryo atölyesi düzenlendi.

Kaplanoğlu, Balkanlar'ın ilk kameramanları kabul edilen "Manaki Kardeşler" adına Manastır'daki Kültür Merkezi'nde bu yıl 46'ncısı düzenlenen festivalin ikinci gününde gerçekleştirilen konferansta konuştu.

Manastır'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kaplanoğlu, Türkiye sinemasının da Manaki Kardeşlerle başladığına inandığını ifade etti.

Konferansın ardından Kaplanoğlu tarafından, yönetmen ve yönetmen adayları için sinema ve senaryo atölyesi gerçekleştirildi.

"Film, kamera ile çekilen bir şey değil, sizin aklınızda ve kalbinizde"

Kaplanoğlu, atölyenin düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Dün akşamki ödül bana verildiğinde hayatımın bir özeti gibi aklımdan birçok şey geçti. İlk filme başladığım zamanlar, babamın karanlık odasında ben küçükken fotoğraf basmasını seyrettiğim günler, sinema ile ilk karşılaştığım anlar, ilk imajlar, ekip arkadaşlarım, birlikte nasıl buluşup bir fikri ve hikayeyi nasıl film yaparız, bundan nasıl bir şey çıkar diye düşüncelerimiz ve harcadığımız zamanlar aklımdan geçti." dedi.

Çocukken konuşma ve okumada zorluklar yaşadığını ifade eden Kaplanoğlu, "Hayatı izleme ve seyretme alışkanlığı oluştu. Bizimle konuşmayan şeylerin birbirleriyle nasıl hikayeler yazdığını görerek bunları anlamayı alışkanlık edindim. Bu alışkanlık, ileride görüntülerin ve imajların arasındaki bağları kurmama sebep oldu." diye konuştu.

Kaplanoğlu, üniversite yıllarında bir profesörün kendisine 3 dakikalık kasetin bulunduğu kamera verdiğini ve film çekmelerini istediğini belirterek, çekimi dikkatlice yaptığını, profesörün kamerayı açtığını ve aslında içinde kasetin olmadığını kendisine gösterdiğini anlattı.

Kaplanoğlu, "O gün anladım ki film, kamera ile çekilen bir şey değil, sizin aklınızda ve kalbinizde." dedi.

Bu arada Kaplanoğlu, festivalin dün akşamki açılışında "Altın Kamera 300" Dünya Sinema Sanatına Olağanüstü Katkı Özel Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Türkiye'nin Oscar adayı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmi gösterilecek

Seminer ve çalışma atölyeleri gibi etkinliklerin düzenleneceği festivalde bu yıl 70 film beğeniye sunulacak.

Bu akşam, Kaplanoğlu'nun Buğday filmi ile Türkiye'nin Oscar adayı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filminin gösterimi yapılacak.

46. Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali, 26 Eylül'de sona erecek.