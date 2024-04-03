Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, mamografi görüntülerinde yapay zeka destekli değerlendirme döneminin başladığını belirterek, "Bu sayede görüntülemelerin raporlanma süresi yüzde 94 doğrulukla 7 kat daha hızlı hale geldi. Erken teşhisin hayat kurtardığı bu süreçte bu kazanım hayati bir öneme sahip." dedi.

Bakanlık tarafından sağlık ve bilişim teknolojileri sektörü temsilcilerinin katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde iftar programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan iftarın ardından katılımcılara hitap eden Bakan Yardımcısı Yılmaz, ramazan ayının millete, İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayır ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Kovid-19 pandemisinin tetikleyici etkisiyle hem dünyada hem de Türkiye'de her alanda dijital teknolojilerin atağa geçtiğini belirten Yılmaz, sağlıktan savunmaya, eğitimden tarıma tüm alanlarda yenilikçi hamlelerin zaruri ihtiyaç haline geldiğini ifade etti.

"Yapay zeka, kalkınma hedeflerimizin en büyük taşıyıcılarından biri"

Yılmaz, dijital dönüşümün sağlık alanında da önemli yeniliklere imkan tanıdığına, sağlık hizmetlerinin sunumu, bu hizmetlere erişimde ve hatta hasta hekim ilişkilerinde devrim niteliğinde gelişmelere yol açtığına dikkati çekti.

Bu sayede hastaların daha iyi hizmet aldığını, sağlık profesyonellerinin daha etkili bir şekilde çalışma imkanı bulduğuna işaret eden Yılmaz, "Bu dönemin tartışılmaz yeni aktörü ise yapay zekadır. Yapay zeka, birçok alanı yeniden düzenlemekte ve geleceğin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yapay zeka konusu bir tercih meselesi olmayıp milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda kalkınma hedeflerimizin en büyük taşıyıcılarından biri olmuştur." dedi.

Mamografide yapay zeka destekli değerlendirme dönemi başladı

Bakanlık olarak yapay zeka alanında uzman ve mühendislerin yer aldığı farklı proje grupları oluşturduklarını ve bu konudaki çalışmalara hız verdiklerini anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Bunlardan ilki, 6 Şubat 2024 tarihinden beri mamografi görüntülerinin yapay zeka destekli olarak değerlendirilmesidir. Bu sayede görüntülemelerin raporlanma süresi yüzde 94 doğrulukla 7 kat daha hızlı hale gelmiştir. Erken teşhisin hayat kurtardığı bu süreçte bu kazanım hayati bir öneme sahiptir.

Bu minvalde geliştirilen diğer projelerimiz de vatandaşlarımızın hizmetine yakın zamanda sunulacaktır. Yıl sonunda gerçekleştireceğimiz Sağlıkta Yapay Zeka Zirvesi ile sağlık sektörünün uzmanlarının bilgi birikimini bir araya getirerek verimli sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz."

Yılmaz, işbirliği içinde yürütülen bu çalışmaların Türkiye'nin sağlık bilişimi alanında hızla ilerlediği yeni dönemde büyük önem taşıdığını, ülkenin dijital dönüşümünde birer kilometre taşı olduğunu ifade etti.

"Gazze'deki zulmün her zaman karşısındayız"

Bakan Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değindi.

Yaşanan katliamla birlikte savaşta bile dokunulmaması gereken hastanelerin, ibadethanelerin işgal güçleri tarafından özellikle hedef alındığını belirten Yılmaz, "Türkiye olarak bölgedeki dostlarımızla işbirliği içinde Gazzeli mazlumlara yardım etmeye, bir nebze de olsa acılarını hafifletmeye çalışıyoruz. Elimizle, dilimizle ve kalbimizle bu zulmün her zaman karşısında durmaktayız. Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

"Yapay zeka ve yenilikçi teknolojileri sistemlerimize kazandırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz"

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şahin Yıldırım da sağlık hizmetlerini teknoloji marifetiyle topluma en hızlı, verimli şekilde sunmanın gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

Yıldırım, sağlık teknolojileri sektörünün bugüne kadar birçok yeniliği bünyesine kattığını ve özellikle sağlık süreçlerinin dijitalleştirilmesi konusunda başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Bu başarıyı daha ileriye taşıyarak sağlık hizmetlerini vatandaşlarımıza en iyi şekilde ulaştırma konusunda yapay zeka ve yenilikçi teknolojileri sistemlerimize kazandırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Şunu biliyoruz ki insan hangi ortam ve konumda olursa olsun elindeki imkan ve fırsatlar onun sorumluluğunu belirler. Bunlar keyfi değil yüce amaçlar uğruna kullanılmak üzere emanet olarak verilmiş değerlerdir. Bu inanç ışığında bizlere ve burada bulunan her bir arkadaşımıza düşen, artan bir azim ve gayretle bu bayrağı daha yükseklere taşımak, en küçük işten en büyük projelere kadar faaliyetlerimizi milletin emaneti gözüyle koruyup kollamaktır."