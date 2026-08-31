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Maltepe’deki zincirleme kazada 20 yaşındaki Samet hayatını kaybetti

Maltepe’deki zincirleme kazada 20 yaşındaki Samet hayatını kaybetti
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İstanbul Maltepe'de aynı yönde ilerleyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, otomobilin sağ ön yolcu koltuğunda bulunan 20 yaşındaki Samet Yüksekkaya hayatını kaybetti. Bir kişinin de yaralandığı kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlatırken, Yüksekkaya'nın cenazesi Maltepe'de toprağa verildi.

  • İstanbul Maltepe'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 20 yaşındaki Samet Yüksekkaya hayatını kaybetti.
  • Kazada 1 kişi yaralandı ve polis inceleme başlattı.
  • Samet Yüksekkaya, cenaze namazının ardından Maltepe'de defnedildi.

İstanbul Maltepe'de aynı istikamette seyir halinde olan 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Samet Yüksekkaya (20) hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de yaralanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, 29 Ağustos Cumartesi gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı Sahil Yolu'nda aynı istikamette seyir halinde bulunan 4 aracın karıştığı zincirleme kazada meydana geldi. Kazada, 34 DP 5555 plakalı otomobilin sağ ön yolcu koltuğunda bulunan Samet Yüksekkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yüksekkaya'nın cenazesi, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

MALTEPE'DE TOPRAĞA VERİLDİ 

Kazaya karışan 06 RBG 15 plakalı aracın sürücüsü P.M.K. ise bilinci açık ve hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden Samet Yüksekkaya'nın, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maltepe'de defnedildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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