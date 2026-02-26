Haberler

Maltepe'de uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı

Maltepe'de uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen bir adreste 15 kilo marihuana, silahlar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

MALTEPE'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 15 kilo uyuşturucu, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Gülensu Mahallesindeki bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı yönünde ihabar aldı.Ekiplerin çalışmalarının ardından 25 Şubat Çarşamba günü belirlenen adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda İ.K. E.K. ve Ş.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda 15 kilo marihuana, 35 kök Hint keneviri, 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 26 fişek,120 bin lira nakit para, 2 hassas terazi, 15 adet ışıklandırma sistemi, 1 adet Hint keneviri ayrıştırıcı/öğütücü, 2 adet yetiştirmede kullanılan zaman ayarlı ışıklandırma aparatı, 3 adet yetiştirmede kullanılan ışıklandırma aparatı, 3 adet yetiştirmede kullanılan fan ve 1 vakum cihazı, çok sayıda vakumlu paket ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

İlk kez paylaşıldı! Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş

Savaşa hazırlanan İran'a neden yardım etmiyor? Açık açık söylemiş
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Son anketten dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP geçildi

Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP ilk sırada
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu