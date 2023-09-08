Maltepe'de otomobil ile minibüs çarpışması: 3 kişi yaralandı

Maltepe'de otomobil ile minibüs böyle çarpıştı

Maltepe'de otomobil ile minibüs çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İSTANBUL - Maltepe'de yokuş aşağıya ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, içinde yolcuların bulunduğu hatlı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 3 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fiat marka otomobil sürücüsü cadde üzerinde yokuş aşağıya ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yokuş yukarıya doğru seyir halinde olan ve içinde yolcuların bulunduğu hatlı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve minibüste bulunan 2 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası Fiat marka otomobilde ve minibüste maddi hasar meydana gelirken kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anında dükkanında olan vatandaş Bayram Kılıç, "Sabah burada kahvaltı yapıyorduk, o sırada patlama sesi gibi bir ses duyduk. Sonra aşağıya inip baktık, yokuştan aşağıya inen binek aracın minibüse vurduğunu gördük. Arkadaş yaralıydı, içeriden kendi imkanlarımızla çıkarttık. Sonra polis ve ambulansa haber verdik. Kazada 3 yaralı vardı" dedi.