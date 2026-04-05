Motosiklet kiralama iş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Maltepe'de motosiklet kiralama işi yapan bir iş yerinde alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada Onur Şeker hayatını kaybetti, Hüseyin Y. Y. ve Kerem G. hastaneye kaldırıldı.

MALTEPE'de motosiklet kiralama işi yapılan iş yerinde alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, silahla başından vurulan Onur Şeker (32) hayatını kaybetti. Şeker'in bıçakla yaraladığı Hüseyin Y. Y. (35) ile Kerem G. hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sülün Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet kiralama işi yapan Hüseyin Y. Y., Onur Şeker'e motosiklet kiraladı. Kiralama ücretinin ödenmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Onur Şeker, Hüseyin Y. Y. ile yanında bulunan Kerem G.'yi bıçakla yaraladı. Yaralanan Hüseyin Y. Y.'nin iş yerinde bulunan tabancayla ateş açtığı, Onur Şeker'i başından vurduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onur Şeker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hüseyin Y. Y. ile Kerem G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Onur Şeker'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
