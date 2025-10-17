Haberler

Maltepe'de Kuaför Salonuna Pompalı Tüfekli Saldırı

Maltepe'de Kuaför Salonuna Pompalı Tüfekli Saldırı
Güncelleme:
Maltepe'de O.K. isimli kişi devrettiği kuaför salonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sırasında kimse yaralanmadı, ancak iş yerinde ciddi hasar meydana geldi. Olay sonrası şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

MALTEPE'de bir kişi iddiaya göre devrettiği kuaför salonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Olayın ardından kaçan şüpheli O.K., polis ekiplerince aynı gece yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Küçükyalı Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki kuaför salonunda meydana geldi. İddiaya göre, O.K., daha önce kayınbiraderi olan Ş.Y.'ye devrettiği kuaför salonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sırasında iş yerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin camlarında 7 adet mermi girişi tespit etti. Saldırı sonrası şüpheli olay yerine geldiği cipi bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, şüphelinin yakınları olan M.E.ve S.E.'nin olay yerine yakın bir adreste ikamet ettiğini tespit etti. Adrese yapılan baskında M.E., olayda kullanılan pompalı tüfeği polise teslim etti. Ancak şüpheli O.K. evde bulunamadı. Yürütülen geniş çaplı operasyonda polis ekipleri, şüpheliyi aynı gece saklandığı başka bir adreste gözaltına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

O.K.'nin pompalı tüfekle iş yerine ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde O.K.'nin çevredekilerin 'Abi yapma' uyarılarına aldırış etmeden iş yerine defalarca ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
