Maltepe'de fidye için kaçırılan kişi kurtarıldı; 4 gözaltı

Maltepe'de A.A.'yı kaçırarak darp eden ve ailesinden 20 bin dolar para isteyen 4 şüpheli yakalandı. Üç şüpheli tutuklandı.

MALTEPE'de buluştukları A.A.'yı kaçırarak feci şekilde darpbeden, video görüntülerini çekerek ailesinden 20 bin dolar para istedikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalandıkları anlar polis kamerasıyla görüntüledi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine yapılan bir kaçırma ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada polis kaçırılan kişinin Zeytinburnu'nda bir iş yerinde zorla tutulduğu bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda kaçırılan kişi kurtarılırken olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler A.İ.B. (37), T.T. (27), C.K. (26) ve A.İ.B. (22) olayla ilgili sorgulandı. Kaçırılan A.A., şüphelilerle bir ay önce internet üzerinden tanıştığını söyleyerek, "Banka hesabımı kullandırtman karşılığında para vereceklerini söylediler. Ben de bir arkadaşımın hesabını kullandırttım. Ancak arkadaşım gelen parayı çekip ortadan kayboldu. Bunun üzerine beni arayıp buluşmak istediler. Maltepe'de buluştuk. Beni zorla bir otomobile bindirip kaçırdılar. Dövdüler, işkence ettiler. Hayatım karşılığında ailemden 20 bin dolar para istediler. Sonra polis gelip beni kurtardı" dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.İ.B. (22) serbest bırakılırken diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
