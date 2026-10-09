Maltepe'de ilk üç katı çöken binada 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Maltepe'de ilk üç katı çöken binada 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, enkaz altında başka kimsenin olma ihtimaline karşı arama yapıldı.
Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'nda dün sabah saatlerinde ilk üç katı çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında, binanın üst katlarından başlanarak tıraşlama yöntemiyle kontrollü yıkım gerçekleştirildi.
Kontrollü yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmalarına geçen ekipler, zaman zaman çalışmalara ara vererek ses dinlemesi yaptı.
Afad koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Enkazdan çıkarılan 3 kişinin cansız bedeni, ekiplerce sedyeyle taşınarak alandan uzaklaştırıldı.
Ekipler, enkaz altında başka kimsenin olma ihtimaline karşı bir süre kontrollü arama tarama çalışması yapt.
Çalışmaları tamamlayan ekiplerin enkazdan çıkmasının ardından iş makineleriyle hafriyat alımına devam edildi.
Öte yandan, iş makineleri yardımıyla ekipler, incelemek üzere binanın her katındaki kolonlardan parçalar aldı.