Maltepe'de Giysi Kumbarasında Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı

Maltepe'de Giysi Kumbarasında Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı
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Maltepe'de Giysi Kumbarasında Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı
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Maltepe'de 11 yaşındaki Hülya T., giysi kumbarasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek ailesine teslim edildi.

MALTEPE'de kıyafet almak için giysi kumbarasına giren çocuk mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 11 yaşındaki Hülya T., kıyafet almak için giysi kumbarasına girdi. Çocuk kumbarada mahsur kaldı. Sesleri duyan çevre sakinleri çocuğun kutuda mahsur kaldığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kumbaranın kapağını keserek mahsur kalan çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuk daha sonra polis ekipleri tarafından ailesine teslim edilmek üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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