Maltepe'de eski milletvekilinin aracına molotoflu saldırı

Maltepe'de 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mahmut Dede'nin aracına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Mahmut Dede'nin, iş yerinin önünde park halinde bulunan aracına molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Molotof nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde, aracın arka camının taş yardımıyla kırıldığı ve kırılan yerden içeriye molotofkokteyli atıldığı tespit edildi. Çevrede uzun süre inceleme yapan ekipler, delilleri topladı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan molotoflu saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kar maskeli 2 şahsın evin yakınında molotofu hazırladığı, maskeli şahıslardan birinin yerden aldığı taşla arabanın arka camını kırdığı ve diğerinin de molotofu araca atarak kaçtığı anlar yer aldı.

"EMNİYET EKİPLERİMİZİN FAİLLERİNİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR "

Saldırıyla ilgili konuşan eski Milletvekili Dede, "Olay, gece yarısı 03.25 sıralarında meydana geldi. Maskeli 2 şüpheli şahıs gelerek arabamıza molotof atarak kaçıyorlar. Kar maskeli oldukları için eşgalleri belirlenemiyor. Emniyet güçlerimiz olayın üzerinde çalışıyorlar. İnşallah en kısa sürede suçlular yakalanacak. Olayı tesadüfen olayı birisi görüp ağabeyime haber veriyor. Yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber veriyorlar. Aracımız tamamıyla kullanılamaz hale geldi. Planlanarak gerçekleştirmiş bir olay, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız olaydan haberdarlar ve konuyla ilgileniyorlar. Tüm ekipleri olayla ilgileniyor en kısa sürede faillerinin yakalanacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

(Aykut Zor - Bayram Şahin - Metin Başar/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel