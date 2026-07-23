Maltepe'de dron destekli operasyon: 5 kişi tutuklandı

MALTEPE'de şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda silahla yaralama, iş yeri kurşunlama, araç kurşunlama gibi suçlardan suç kaydı bulunan 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan H.S.'nin (16) üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek ele geçirildi. Devam eden dron destekli operasyonlarda 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ithal ve ihracı' ile 'Yağma', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından arama kayıtları bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Maltepe'de şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 21 Temmuz Salı günü hakkında birçok suçtan yakalama kararı bulunan H.S.'nin Zümrütevler Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan H.S.'nin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin hakkında kesinleşmiş 2 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası olduğu da tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Polis ekiplerinin Gülensu Mahallesinde yapılan dron destekli operasyonda ise Z.S.ve D.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde D.Y.'nin (37) 'Yağma', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından 20 yıl 11 ay 7 gün, Z.S.'nin (32) ise 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ithal ve ihracı' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 3,74 gram marihuana ele geçirildi. Çalışmaların devamında aynı mahallede bulunan D.Ö.(26) isimli kadınla, A.Ç.(24) isimli şüpheli ise, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme' suçundan arama kayıtlarının olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardında sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı