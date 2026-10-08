Maltepe'de çöken binada 3'ü çocuk 10 kişi kurtarıldı, 2 cansız bedene ulaşıldı

(İSTANBUL) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binada deposu bulunan Yahya Polat, "Kolonlar falan bayağı bir sıkıntılıydı, dökülüyordu" dedi.

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı bir binada sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Olayın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu saat 12.00 itibarıyla 3'ü çocuk 10 kişi sağ kurtarıldı; 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Enkaz altındaki 2 kişiye ulaşma çalışmaları ise güç şartlarda sürüyor. İlk üç katı çöken binanın diğer katlarının da çökme olasılığına karşı çalışmalar aralıklarla geniş önlemler altında yürütülüyor.

Mahallede yaşayan vatandaşlar çöken binaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Vatandaş Yahya Polat, apartmanın zemin katının depo olarak kullanıldığını belirterek, "Zaten biz devamlı mal koyduğumuz için kolonlar falan bayağı bir sıkıntılıydı. Dükkan sahipleri de zaten kentsel dönüşüme gireceğini söylüyorlardı veya girmiş olabilir, tam orasını bilmiyorum. Ama kolonlar falan bayağı bir sıkıntılıydı, dökülüyordu. Görüyorduk, biz de bir an önce çıkmak istiyorduk ama fırsat olmadı" dedi.

"3 KAT KAÇAK ATILDIĞINI SÖYLEDİLER"

Yan binada oturan Zafer Öztürk de "Sabah saat 06.10 falan deprem oldu zannettim. Aşırı bir ses geldi. Baktım ışıklarda sallantı yok, balkona çıktım aşağıya doğru baktığım zaman burası toz, duman kaplıydı" diye konuştu.

"Binada kaç kat söylentisi var mı?" sorusuna ise Öztürk, "Binalarda kaçak kat tabii vardır. Kaçak kat üst katlarda vardır. Orada tanıdığımız iki tane kızla bir erkek var. Bir tanesi daha orada herhalde, inşallah sağ çıkar" yanıtını verdi.

Çöken binada kardeşi oturan Ali İnan da, "Kardeşim şu an burada yok, hanımıyla Trabzon'da. İki çocuğu var burada. Oğlunun kurtarıldığını duyduk ama net bir bilgi değil. Kızı içeride, kızının odası da arka tarafta kalıyor. Oraya da ulaşmak zor şu anda. Zaten bir de titreme oldu binada, herhalde çalışmaya ara verdiler. Eski binaydı, durum böyle" bilgisini verdi.

"Çatlaklar var mı?" sorusuna İnan, "Var tabii, olmaz olur mu? 1987 yapımı bina, çatlaklar var dolayısıyla" yanıtını verdi. "3'üncü katların kaçak olduğu söyleniyor bilginiz var mı?" sorusuna da İnan, "Ben de öyle duydum. O yıllarda kaçak kat yapılıyordu. 3 kat kaçak atıldığını söylediler" dedi.

Kaynak: ANKA