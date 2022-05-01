MALTEPE'DE 1 MAYIS MİTİNG ALANI GİRİŞİNDE GERGİNLİK

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe miting alanına girmek isteyen LGBTİ+ üyeleri ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Maltepe'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı miting alanı girişinde Marmaray ile İdealtepe istasyonunda inen bir grup LGBTİ+ üyesi, kurulan polis kontrol noktasından geçerken çantalarının aranmasına karşı çıktı. Üyeler ile polis arasında uzun süren tartışmaların ardından LGBTİ+ üyelerinin çantalarındaki pankartların kontrol edilmesi üzerine alana giriş yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel