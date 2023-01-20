Malta'da bir aracın ezdiği Türk vatandaşı olay yerinde anıldı

Malta'da bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşı Pelin Kaya, öldüğü yerde sevenleri tarafından anıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pelin Kaya'nın yaşamını yitirdiği Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'ndeki fast-food restoranın önünde anma töreni düzenlendi.

Törene, Pelin Kaya'nın ailesi, arkadaşları, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkilileri, Malta'da ana muhalefetteki Milliyetçi Partinin lideri Bernard Grech, Malta'da yaşayan Türk vatandaşları ve Maltalılar katıldı.

Kaya'nın hayatını kaybettiği noktaya çok sayıda karanfil, mum ve fotoğraf bırakıldı. Ayrıca Pelin Kaya'nın doğum gününde yaşamını yitirmesi sebebiyle aile üyeleri tarafından buraya pasta konuldu.

Pelin Kaya'nın dayısı Aykan Ceylan, İstanbul'a son geldiğinde yeğeniyle Türkiye'de kalması yönünde konuştuğunu belirterek, "Ama o, Malta'yı çok sevdiğini ve çok güvenilir bir yer olduğunu söyleyerek beni ikna etti. Biz de buna inanıyor ve güveniyoruz. Pelin'in uğradığı bir kaza değil, cinayet. Sizlerin bunun peşini bırakmayacağını biliyoruz, o konuda sizlerin yardımını istiyoruz. Sizlere ve Malta adaletine inanıyoruz. 30 Ocak'ta ikinci duruşması olacak. Orada da desteğinizi bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Sebile Kılıç tarafından okunan büyükelçilik mesajında da Pelin Kaya'nın ailesine ve Malta'daki Türk toplumuna başsağlığı dilendi, "Devletimizin ve Büyükelçiliğimizin tüm imkanlarıyla aileye destek sunmaya, olayın takipçisi olmaya devam edeceğimizi yinelemek istiyoruz. Yargı süreci devam etmekte olan bu olay konusunda Malta adaletine inancımız tamdır. Malta makamları, halkı ve basınının ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi, destek ve hassasiyet için teşekkür ediyor, adaletin en kısa sürede tecelli etmesini ve bir daha böyle bir acının tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anma töreninde Kaya'nın sevenlerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği cenazenin nakli için devrede

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Tuğba Alan Özdenfedakar, Kaya'nın ailesini büyükelçilikte ağırladı, kendilerine taziyelerini ifade etti. Görüşmede cenaze nakil süreci ve olaya dair adli sürece ilişkin aşamalar ele alındı.

Bu arada, Büyükelçiliğin, Pelin Kaya'nın cenazesinin Türkiye'ye nakli konusunda Malta makamları nezdinde girişimlerde bulunduğu, Türk Hava Yolları Malta Müdürlüğünün de yardımıyla cenazenin mümkün olan en kısa sürede Kaya'nın memleketine gönderilmesi için çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

Olay

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında meydana gelen olayda, Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah araç, önce benzin istasyonuna zarar vermiş, ardından da hemen yakınındaki fast-food restoranına dalarak olay sırasında restoranda arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan 30 yaşındaki Pelin Kaya'ya çarpmıştı.

Görgü tanıkları, araç sürücüsünün, Kaya'ya ayrıca taşlar attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına almıştı.

Camilleri, dün çıkarıldığı mahkemede, kasten öldürmeden tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.