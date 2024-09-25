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Malta Bayraklı Kruvaziyer 'Mein Schiff 5' Marmaris'e Geldi

Malta Bayraklı Kruvaziyer 'Mein Schiff 5' Marmaris'e Geldi
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Rodos Adası'nın ardından Marmaris Limanı'na yanaşan 'Mein Schiff 5' gemisi, 2 bin 490 yolcusuyla tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Rodos Adası'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Alman 2 bin 490 yolcu ve 921 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Geminin, akşam saatlerinde Santorini Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

Rodos Adası Marmaris Bayraklı Malta

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