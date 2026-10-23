Malkara Kaymakamı Koç, jandarma ve itfaiyeyi ziyaret ederek bilgi aldı

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Malkara Kaymakamı Haluk Koç, İlçe Jandarma Komutanlığı ile itfaiye istasyonunu ziyaret etti.

Koç, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaretinde Jandarma Binbaşı Kutay Bekleyen'den ilçede yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Görevli personelle de bir araya gelen Koç, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için görev yapan jandarma personeline başarı diledi.

Koç, daha sonra Malkara İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İtfaiye İstasyon Amiri Onur Karaca'dan istasyonun genel durumu, araç ve ekipmanlar ile yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Koç, çalışmaları değerlendirdi.

Kaynak: AA