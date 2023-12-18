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Malkara'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

18 Aralık 2023 14:13 Güncelleme: 14:14 Abone Ol

Malkara ilçesinde durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu. Çorlu ilçesinde ise uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin evlerinde operasyon düzenlendi ve 250 gram bonzai ile uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatları ele geçirildi.