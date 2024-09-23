Mücadeleyi bırakma Sıla bebek:16 gündür yaşama tutunmaya çalışıyor! Hayati tehlikesi devam ediyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddete ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin hayati tehlikesi sürüyor. 16 gündür hayata tutunmaya çalışan Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. Doktordan gelecek tek bir güzel haberi bekleyen Sıla'nın teyzesi Aslı Tatar, "Bugün 15'inci gün, durumu aynı. Makinelere bağlı yaşıyor. Güzel bir bilgi alabilmek için geliyoruz." dedi.

GİZLİLİK KARARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken ailenin 5 yaşındaki diğer kızları A.Y., koruma altına alındı. Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A.ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. ve K.A. tutuklandı.

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, S.Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı. Şiddete ve cinsel istismara uğrayan S.Y.'nin tedavisi, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

"BİR UMUT BİTKİSEL HAYATTA YAŞABİLİR"

Sıla bebeğin teyzeleri Aslı Tatar ve Elif Akyüz, günlerdir hastane önünde bebekten gelecek iyi bir haberi bekliyor. Tekirdağ 1'inci Aile Mahkemesi'nde velayetini almak için Bakiye Yeniçeri ve eşi Ü.A.Y.'ye açtıkları davanın sürdüğünü belirten Aslı Tatar, "Bugün 15'inci gün, durumu aynı. Makinelere bağlı yaşıyor, doktorlarımızdan müjdeli haberleri bekliyoruz. Her gün buradayız, Rabbimin onu bize bağışlaması için dua ediyoruz. Güzel bir bilgi alabilmek için geliyoruz. Babam, bebeğin dedesi kendisini görüyor, seviyor, okşuyor, o bize yetiyor. Rabbim bir an önce onu bize bağışlasın, yapanların da en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Doktorların sadece bir umut, bitkisel hayat olarak eve gelebilir diye en son konuşmaları oldu" dedi.

NE OLMUŞTU?

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı Sıla, 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla bebek yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki bebeği muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan bebek, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen bebeğin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca alınan DNA örnekleri incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

