Isparta'da düzenlenen "Mali ve Nijer 3'üncü Dönem Komando Temel Eğitimi" tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta'da konuşlu Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca düzenlenen "Mali ve Nijer 3'üncü Dönem Komando Temel Eğitimi"nin tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabında yapılan paylaşımda, "Görevde başarı, kesintisiz eğitimle mümkündür. Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Mali ve Nijer 3'üncü Dönem Komando Temel Eğitimi icra edildi. Zorlu coğrafyalarda görev yapacak komandolar, disiplin ve azimle eğitimlerini başarıyla tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Mali ve Nijer'den eğitime katılan askerlerin görüntüleri de yer aldı.