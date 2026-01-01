Haberler

Mali ve Burkina Faso'dan ABD'nin seyahat yasağına karşılık geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mali ve Burkina Faso, ABD'nin aldığı 'seyahat yasağı'na karşılık olarak, ABD vatandaşlarına giriş kısıtlaması uygulayacaklarını açıkladı. Her iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları, mütekabiliyet ilkesi gereği tedbirlerin hemen yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Mali ve Burkina Faso, ABD yönetiminin, ülkelerine yönelik aldığı "seyahat yasağı" kararına karşılık ABD vatandaşlarına vize kısıtlaması getirileceğini açıkladı.

Mali ve Burkina Faso Dışişleri Bakanlıklarının ayrı ayrı yayımladığı açıklamalarda, ülkelerine girmek isteyen ABD vatandaşlarına mütekabiliyet ilkesi gereği giriş kısıtlaması getirileceği duyuruldu.

Mali Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, söz konusu kısıtlamanın derhal yürürlüğe girdiği belirtilerek, "Bu denli önemli bir kararın hiçbir ön istişare yapılmadan alınmış olmasından" duyulan üzüntü dile getirildi.

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da "Mütekabiliyet ilkesi gereğince Burkina Faso hükümeti, ABD vatandaşlarına eşdeğer vize tedbirleri uygulama kararını ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurur." ifadesi kullanıldı.

ABD yönetimi, iki Ulusal Muhafızın Washington'da vurulmasının ardından genişlettiği "seyahat yasakları" uygulamasına, aralarında Burkina Faso, Nijer ve Mali'nin de bulunduğu 5 ülkeyi daha eklemişti.

Söz konusu uygulama 1 Ocak 2026'da başlayacak.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor