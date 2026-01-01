Mali ve Burkina Faso'dan ABD'nin seyahat yasağına karşılık geldi

Mali ve Burkina Faso, ABD yönetiminin, ülkelerine yönelik aldığı "seyahat yasağı" kararına karşılık ABD vatandaşlarına vize kısıtlaması getirileceğini açıkladı.

Mali ve Burkina Faso Dışişleri Bakanlıklarının ayrı ayrı yayımladığı açıklamalarda, ülkelerine girmek isteyen ABD vatandaşlarına mütekabiliyet ilkesi gereği giriş kısıtlaması getirileceği duyuruldu.

Mali Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, söz konusu kısıtlamanın derhal yürürlüğe girdiği belirtilerek, "Bu denli önemli bir kararın hiçbir ön istişare yapılmadan alınmış olmasından" duyulan üzüntü dile getirildi.

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da "Mütekabiliyet ilkesi gereğince Burkina Faso hükümeti, ABD vatandaşlarına eşdeğer vize tedbirleri uygulama kararını ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurur." ifadesi kullanıldı.

ABD yönetimi, iki Ulusal Muhafızın Washington'da vurulmasının ardından genişlettiği "seyahat yasakları" uygulamasına, aralarında Burkina Faso, Nijer ve Mali'nin de bulunduğu 5 ülkeyi daha eklemişti.

Söz konusu uygulama 1 Ocak 2026'da başlayacak.