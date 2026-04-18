İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneğinden okul saldırılarına ilişkin açıklama

İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin, şiddetin değil merhametin, öfkenin değil sağduyunun, ayrıştırmanın değil ortak aklın yanında olduklarını, değerleri, ahlakı ve maneviyatı dışlayan her yaklaşımın karşısında durduklarını ifade etti.

Dernekten yapılan açıklamada, okullarda yaşanan şiddet olayları en güçlü şekilde kınandı, Derneğin öğretmenlere ve öğrencilere yönelik her türlü saldırının karşısında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan bazı açıklamalarda bu ağır tablonun ideolojik bir zemine çekilerek, eğitim sisteminin 'gerici yapılar' etkisinde olduğu yönünde genelleyici ve hedef gösteren ifadelerle değerlendirilmesini kabul etmiyoruz. Açıkça ifade ediyoruz. İnançları, değerleri ve maneviyatı hedef alan bir dil, şiddetin nedenlerini açıklamaz, aksine toplumsal fay hatlarını derinleştirir. 'Çocukları canavar yapan düzen' gibi ifadelerle devletin ve toplumun bütününü suçlamak, sorumluluktan kaçan, kolaycı ve ayrıştırıcı bir yaklaşımdır. Bu dil, çözüm üretmez, yalnızca öfkeyi büyütür." ifadesi kullanıldı.

Şiddet gibi çok katmanlı bir sorunu tek bir ideolojik bakışa indirgemenin, toplumsal değerleri suçlamanın ve inanç dünyasını ima yoluyla hedef göstermenin ne bilimsel ne de vicdani bir yaklaşım olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yaşanan sorunların temelinde yalnızca sistemsel eksiklikler değil, aynı zamanda ahlaki zemin kaybı, inançların aşınması ve bireysel sorumluluk bilincindeki zayıflama bulunmaktadır. Görmezden gelinen gerçek şudur. Değerlerden kopmuş bir eğitim bilgiyi artırır ama insanı eksiltir. Maneviyattan arındırılmış bir yaklaşım, disiplini değil savrulmayı büyütür. Bu nedenle bilim ile değerleri karşı karşıya getiren anlayışı reddediyoruz. İnancı ve maneviyatı sorun kaynağı gibi gösteren yaklaşımı kabul etmiyoruz. Devleti ve toplumu topyekun suçlayan dili doğru bulmuyoruz. Çözüm, ideolojik suçlamalarda değil, insanı merkeze alan, değerleri güçlendiren ve sorumluluk bilinci oluşturan bir eğitim anlayışındadır."

Açıklamada, "Bu çerçevede, eğitim sistemi sadece bilgi değil, karakter üreten bir yapıya kavuşturulmalıdır. Aile-okul-toplum bağı güçlendirilmelidir. Çocuklara sadece başarı değil, ahlak, merhamet ve vicdan kazandırılmalıdır. Manevi gelişimi dışlayan değil, destekleyen bir yaklaşım benimsenmelidir. Unutulmamalıdır ki ahlakın zayıfladığı yerde hukuk tek başına yeterli olmaz. Değerlerin hedef alındığı bir zeminde toplumsal güven inşa edilemez. Bizler şiddetin değil merhametin, öfkenin değil sağduyunun, ayrıştırmanın değil ortak aklın yanında olduğumuzu, değerleri, ahlakı ve maneviyatı dışlayan her yaklaşımın karşısında durduğumuzu kamuoyuna açıkça ilan ederiz." ifadesi kullanıldı.