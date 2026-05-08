Mali Dışişleri Bakanı Diop, 25 Nisan saldırılarının "ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını" söyledi

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, 25 Nisan'daki saldırıların ülkeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla planlandığını ve uluslararası destekçilerin olduğunu belirtti. Saldırılarda hedef alınan devlet figürleri ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi veren Diop, terörist gruplarla müzakere edilmeyeceğini vurguladı.

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, 25 Nisan'daki saldırıların ülkeyi istikrarsızlaştırmak ve geçiş dönemi liderliğini devirmek için yapılan daha kapsamlı bir çabanın parçası olduğunu söyledi.

Mali'de akredite diplomatlarla düzenlediği basın toplantısında konuşan Diop, saldırıların stratejik devlet figürlerini ve kurumlarını hedef aldığını aktardı.

Diop, ismini vermediği yabancı destekçileri, kuzeyde faaliyet gösteren silahlı grupları desteklemekle suçladı.

Saldırıların iç ve dış destekçilerle planlanmış olduğunu belirten Diop, "25 Nisan'da yaşananlar, ülkenin liderliğini ortadan kaldırmaktan başka bir amaç gütmüyordu. Mali boyun eğmeyecek." dedi.

Diop, Mali'nin kuzeyindeki silahlı grupların terör örgütleriyle ittifak kurduğunu iddia etti.

Mali'nin terörist gruplarla, özellikle de Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) ile bağlantılı gruplarla müzakere etmeyeceğini belirten Diop, pişmanlık duyanları kabul etmeye açık olduklarını söyledi.

Ülke genelinde ek güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Diop, Bamako Askeri Mahkemesi tarafından 1 Mayıs'ta başlatılan adli soruşturmanın devam ettiğini doğruladı.

Mali'deki eş zamanlı saldırılar

Mali'de, 25 Nisan sabahı El Kaide bağlantılı JNIM ile FLA adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlatmıştı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar ve çatışmalar başlamıştı.

Savunma Bakanı Sadio Camara'nın Kati'deki evine "bombalı intihar saldırısı" düzenlenmiş ve saldırıda yaralanan Camara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrinin tam kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusuna bağlı paralı askerler ile Malili askerlerin varılan anlaşma uyarınca şehirden ayrıldığını kaydetmişti.

Mali ordusu, saldırıların ardından başlattığı süpürme operasyonu kapsamında, Koulikoro bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram
